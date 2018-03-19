才遭前夫凌虐報警 母女當街遭殺 1死1傷

2018-03-19

〔記者陳建志／台中報導〕台中蕭姓男子去年底毆打顏姓妻子成傷，顏女聲請保護令並離婚，蕭男有意挽回顏女未獲回應，懷疑顏女另結新歡，前晚相約談判竟持電擊棒凌虐，顏女到警局報案，並準備夜宿賓館，卻因賓館客滿昨凌晨返回住處，遭埋伏的蕭男持水果刀當街猛刺13刀死亡，顏女的17歲楊姓女兒也身中5刀重傷，蕭男犯案後持刀抵住腹部和警方對峙2小時，期間還不斷嗆聲「妳敢再給我討客兄試看麥！」最後被員警踢掉刀子制伏逮捕，警方依殺人等罪送辦。

想躲賓館 因客滿遇死劫

45歲蕭男開計程車為業，他和中國籍43歲顏女結婚，去年初生下1名女兒，去年底2人因感情不睦，加上蕭男對顏女暴力相向和言語辱罵，顏女去年12月底聲請保護令，兩人離婚。

蕭男想挽回這段情，顏女卻不回應，蕭男疑不滿之前幫顏女還貸款、裝冷氣，在她身上花了不少錢，並懷疑顏女另有新歡，前晚9點多要母親幫他照顧1歲女兒後離家，約顏女和前任丈夫所生、念高中的17歲楊姓女兒到附近停車場談判，蕭男持束帶綑綁顏女雙手，還持電擊棒凌虐。

顏和女兒前晚11點多脫困後搭計程車到派出所報案，警方詢問是否需通報社會局安置，顏女表示隔天要上班不方便，自己會先去賓館住一晚，沒想到賓館剛好客滿，2人臨時決定回大里住處，竟遇上死劫。

警方調查，昨凌晨1點15分，2人剛抵達住處樓下，早已埋伏巷內、身藏3把水果刀的蕭男立刻出言辱罵，並持刀朝顏女身上猛刺，顏女跑到巷口不支倒地，顏女的女兒上前攔阻，殺紅眼的蕭男一不做二不休，持刀勒住楊女猛刺，鄰居聽到淒厲尖叫聲趕緊報案。

女兒哭喊︰先救媽媽

警方趕到，身中多刀的楊女坐在地上不斷哭喊：「媽媽妳不要死掉，拜託妳」、「救護車還要多久？可以先救我媽媽嗎？」2人送醫急救，顏女身中多刀，現場已無呼吸心跳，送醫急救不治；楊女胸部、背部身中5刀，因氣胸、血胸仍在加護病房觀察。

蕭男行凶後揚言自殺

蕭男行凶後持刀坐在地上抵住腹部，揚言：「你們靠近我就刺下去！」和警方對峙，並情緒激動辱罵顏女，蕭母到場勸說仍無效，蕭男不斷要求見幼女一面，近2個小時後，警方拿出蕭男手機裡的女兒影片和照片給他看，趁機將蕭男右手的刀子踢掉，一擁而上將他制伏，蕭男右手掌韌帶疑行凶時遭割斷，戒護送醫手術。

檢警昨相驗，顏女背部、胸部身中13刀，將解剖釐清致命傷。蕭男被捕後說，不滿在顏女身上花了不少錢，加上之前答應照顧幼女，離婚後卻不聞不問，一時氣憤才行凶。