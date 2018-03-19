《司法話題》學者︰提高罰則確有必要

2018-03-19

〔記者邱俊福、陳慰慈、姚岳宏／台北報導〕對於警政署及立委推動提高拒檢罰則，中央警察大學交通系教授曾平毅認為，警察攔檢時，若是單純的無照拒檢，追不追車讓警方很為難，主要是有可能因追車引發危險，因此確有檢討是否提高罰則的必要性，至於罰則要提高多少？則必須罰要有感，並配合教育宣導，才能達到遏止拒檢的目的。

減少追車衍生的危險

一位派出所所長也表示贊同，他認為，拒檢者中有單純無照駕駛者，也有本身遭通緝或車內有毒品、刀械等違禁物品者，若加重罰則，雖對後者未必有效果，但應可減少單純的無照駕駛拒檢，且加重罰則後，基層警員心理上可預期對方會被重罰，也比較不會動不動就追車，可減少追車衍生的危險。

有檢察官認為，修法對一般交通違規有一定嚇阻效果，民眾當然會覺得警察又要搶錢，但警察執法很辛苦，這議題不該是一面倒的覺得警察在擴權。

警察大學交通系副教授陳高村則持不同看法，他認為，拒檢罰則在道路交通罰則中已不算低，會拒檢者，大多數是因為本身有遭通緝等情形，如此看來，一味提高罰則並不能解決問題。

陳高村強調，若遇到問題時都能靠提高罰則來解決，酒駕犯就不會至今仍無法全面遏止，要根本解決拒檢問題，應該要先提高警察的地位，若社會氛圍能讓民眾覺得警察具有公信力，自然就能減少拒檢的狀況。

此外，也有部分警員持保留態度，認為拒檢者應該「只怕被關」，且若是無照的未成年人拒檢，加重罰則也僅是增加其父母的負擔，作用不大。