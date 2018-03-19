《司法話題》酒測拒檢罰9萬 攔查逃逸只罰6千

2018-03-19

〔記者曾韋禎、鄭瑋奇／台北報導〕遇到警方酒測臨檢，停車拒測要罰九萬元，但若警方攔檢不停、反而加速逃逸卻只要罰六千元？有基層民代見法令規定不周延，甚至勸選民遇到攔檢時，乾脆逃逸也不要停車。為保障員警安全、力求公平，多位朝野立委提案修法，大幅提高駕車逃逸的罰則，若因逃逸而致人於死，恐終身不得考照。

有鑑於現行「道路交通管理處罰條例」對於拒檢逃逸的罰則過低，包括賴瑞隆、林俊憲、羅致政、王惠美、楊鎮浯、顏寬恒、林麗蟬、許毓仁等朝野立委紛紛提出修法。

罰鍰提高 最重終身不得考照

其中賴瑞隆版草案將罰鍰金額提高到一萬元至三萬元，若三年內再犯直接罰三萬元，因逃逸而肇事吊扣駕照一年，若為此致人於重傷或死亡則吊銷駕照。林俊憲版草案重罰三萬元至九萬元，因而肇事致人受傷吊扣駕照二年，致人重傷或死亡則吊銷駕照且終身不得再考領。羅致政版草案罰鍰六千元至一萬二千元，吊扣駕照三個月。

王惠美版草案、顏寬恒版草案、林麗蟬版草案均罰三萬元至六萬元，並吊扣駕照一個月。許毓仁版草案罰九萬元至十八萬元，楊鎮浯版草案則罰一萬元至三萬元。相關草案已交付立法院交通委員會，但尚未審查。

給警保障 嚇阻心存僥倖者

賴瑞隆表示，這是因為他之前在高雄市政府服務時，基層員警反映有此漏洞。對於酒駕者而言，逃跑是看準警方不一定會追，最多只是輕罰六千元；但對警方而言，這種鼓勵逃跑的法規，是陷臨檢員警於危險之中，造成無謂的傷亡。

他指出，這是針對現行法規的漏洞提出補正，希望交委會能儘快排審，以嚇阻心存僥倖者，也給員警多一層保障。

林俊憲也說，若乖乖停車受檢，但拒絕酒測，就要重罰九萬元；相較之下，逃逸的代價太低了。所以將逃逸的罰鍰提高到與拒絕酒測的九萬元一致，才能抑止違規者的投機心態，維護用路人安全。

王惠美直言，哪有逃逸罰得比停車受檢還輕的道理？甚至有一些基層民代教導選民，真的遇到臨檢，千萬別停下來；如果不修法的話，逃逸歪風會愈來愈猖獗。

交通部路政司副司長張舜清表示，處罰條例相關修正案，是交通部會同內政部一起推動，若警方執勤時碰上問題，認為法規需要調整，通常交通部會尊重警政署，不太會提出反對意見。