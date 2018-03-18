撞車騎士變火球 路人飛奔救人燙傷

2018-03-18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市前天發生汽機車擦撞車禍，男騎士卡進汽車底，車底盤起火燒傷騎士，路人見義勇為伸援，有人不顧火勢將騎士拖出，有人脫下外套撲蓋滅火，附近飲料店員工拿水及冰塊幫受傷騎士冰敷。警方昨公布影像，對當時伸出援手搶救的路人表示感謝。

陳姓女駕駛的行車紀錄器拍到王男騎撞她的經過，當時王男（67歲）騎乘機車行經明華、明倫路口，因闖紅燈撞上陳女（47歲）駕駛的凌志轎車，王男人車卡在汽車底盤被拖行1、2公尺後，王男暈厥在地，卡在車底盤約1分鐘。

因突如其來一撞，陳女被嚇呆，一度慌張下車，表情不知所措。不久，車底忽然竄出大火，王男遭火舌襲背，場面十分危急；火團燃燒10秒左右，林姓路人首先發現竟有人卡在車底，立即見義勇為衝上前，不顧火勢，用力將王男拖出。

對向車道機車騎士察覺火球下倒著一人，也趕緊下車加入救人行列。路人見王男身上有火，不分男女都脫下外套撲蓋滅火，附近飲料店員工跑出助人，拿水及冰塊幫王男淋、敷，因機車持續燃燒，居民趕緊提水桶灌救降溫。

林姓民眾為救人而遭燙傷，所幸並無大礙，救護車將王男送醫，消防車獲報馳援，迅速將火勢撲滅，陳女則被嚇得花容失色。陳女酒測值為0，王男則送醫抽血檢驗酒精濃度，全案肇責初步朝機車闖紅燈肇事調查。