台東產科權威 鐵人三項自摔未脫險

2018-03-18

騎自行車 下坡摔車

〔記者王秀亭／台東報導〕「2018 Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽」昨、今兩天在台東開賽，台東知名婦產科醫師張崇晉昨參加51.5公里標準組賽事，在自行車項目回程時的一個下坡轉彎處摔車，因顱內出血等傷送醫，至昨天深夜尚未脫險。

IRONMAN已連續3年在台東舉辦，昨上午8時許，60歲的張崇晉回程經台11線147公里處下坡彎道，疑不慎失控摔車，頭部著地、倒地不醒，其他選手報案救援，救護車將他急送台東馬偕醫院，到院時意識混亂，有顱內出血、骨折等情，急救後轉入加護病房觀察。

在台東接生26年

張崇晉在台東接生26年，是台東少數仍願意接生的婦產科醫師，該診所平均一個月接生40名嬰兒。他在年滿60歲之際，因不堪接生24小時隨CALL隨到的壓力，加上健康考量，不得已於今年2月15日起停止接生業務，讓自己好好休息；此外，他4年前應衛福部台東醫院之邀，排除萬難在醫院開設門診，一週維持3診次。

張崇晉多年前開始愛上鐵人三項運動，可紓解壓力和培養體力，之前已參加過多次相關賽事，因許多縣內婦女都由其產檢、接生，昨上午比賽時，不少民眾見他參賽，還熱情地為他加油打氣，近午得知張發生意外後，紛紛在臉書留言，盼其平安。

主辦單位台灣鐵人三項公司表示，會全程持續關心選手後續狀況，提供家屬必要協助，事發原因和責任歸屬，正釐清中。