殺女友再自傷 謊稱相約自殺

〔記者吳仁捷／新北報導〕擔任保全的男子李國琳，疑因不滿陳姓同居女友要將他趕出門，又氣陳女與前男友喝酒，回到住處時，2人起爭執，李男竟持刀刺穿陳女頸部多刀，他見闖禍後，疑畏罪持刀劃傷自己的頸部，留下7公分刀傷，再打119報案，警消趕抵將2人送醫急救，陳女尚未脫離險境，而李男已無生命危險，警方正釐清案情。
警方調查，45歲李國琳與年長他5歲的陳姓女友，同居住在新北市新莊區四維路一處公寓頂樓加蓋，2人同居4個月期間，曾發生多次爭吵。
新北市消防局昨上午9時49分，接獲一名男子報案指稱「不想活了，2個人都割喉自殺」，但又反悔，消防、警方獲報趕去現場，發現李男全身是血，倒在客廳，而陳女則倒在臥室內，血跡已乾，且失去生命跡象，消防人員連忙將陳、李2人送醫。
同居處有嚴重打鬥痕跡
鑑識人員勘驗現場，發現陳女倒臥的房間內血跡斑斑，屋內遺留砍斷的水果刀與刀刃，研判屋內有嚴重打鬥，李嫌倒臥在客廳，一旁遺留菜刀，另有一隻黑狗的嘴巴、背部遭砍多刀，瑟縮在客廳一角，消防人員也連忙將狗送醫。
不滿被她打包行李趕出門
俟李男傷勢穩定後，他向警方供稱，是因不滿女友把他的行李全部打包，想要將他趕出同居處，加上女友之前跟前男友喝酒，讓他醋勁大發。
警方懷疑，昨上午李嫌與陳女激烈爭吵，李嫌持水果刀刺向陳女頸部，刺穿她頸部，而陳女飼養的黑狗護主心切，上前吠叫，也遭李嫌砍殺5刀。
警方研判，李男是為故佈疑陣，才會在報案求救時謊稱2人原要自殺卻又反悔。警方目前暫將李嫌列為殺人未遂嫌犯，仍待他與陳女病情穩定，釐清全案。