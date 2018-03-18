我駭客最大威脅 來自中國

2018-03-18

〔記者吳政峰／台北報導〕資安專家指出，駭客攻擊目的約可分情資秘密、勒索金錢、證明能力等3種，第一種多攻擊政府機關與商業組織，第二種則針對公司行號與個人，第三種屬無差別攻擊，而我國政府面臨最大的駭客威脅，絕大比例來自中國。

資安專家表示，中國對我國敵意頗深，想方設法利用攻擊政府機關網站，藉以獲取情資，最著名的就是2014年及2016年的電子公文系統遭駭案，當時我國公文全都露卻不知情，直到調查局某部電腦莫名連到非洲某國，追查後始知遭中方入侵。

此外，總統蔡英文2016年上任時，有機會從教育界轉調內閣的人選，多收到病毒郵件，較有警覺性的閣員通知資安處處理，經過調查，攻擊方亦來自中國，惟現仍有少部分未接受檢測，可能成為資安破洞。

本次攻擊司法系統的駭客，究竟來自中方、他國、企業、或個人駭客，目前不得而知，惟司法系統可看到全台2300萬人的戶役政、出入境、通緝等個資，也有機會窺見判決書結果與進度，甚至可查詢外界看不到的限閱案（如國安案件），若遭有心人入侵，後果嚴重。

就算不是中方所為，影響也很嚴重，一名司法官指出，判決書多在宣判前幾天就寫好，如果完稿後遭竄改，印出紙本後又未再看一遍，裁判結果就會錯誤。又或被告在遭法官裁定限制出境前，就知曉結果而決定落跑，影響司法公正甚鉅；甚至不肖業者藉由販賣個資獲利。以上問題都不可輕忽。