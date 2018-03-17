失業被房東趕出去 父子流浪街頭一週

2018-03-17

無助呆坐街頭 警伸出援手

〔記者王宣晴、賴筱桐、葉冠妤／綜合報導〕受傷遭裁員的40歲林男，身無分文被趕出租屋處，一週來與13歲兒子在街頭流浪，員警見父子無助呆坐街頭，帶回警局並提供熱食（見圖，記者王宣晴翻攝）；據了解，父子去年起5度遭通報高風險家庭，相關單位卻未強制介入安置。

沒安置？社會局稱早已介入

但新北社會局社會工作科科長劉文湘表示，社會局數次接獲該個案通報，林父每月至少可領取7000元低收入戶補助，除幫忙找租處，並情商房東只收取3000元租金，房東把林父趕出來後，社工馬上安排旅館暫住，希望一週內協助他找到工作與新落腳處，林父無法適當養育孩子，目前少年已評估緊急安置。

本月12日下午5時，新北市三重警分局厚德派出所警員駱勇丞、陳盈志，巡邏經過忠孝、大致街口，發現一名男子帶著兒子呆坐路旁，衣物滿是泥濘，得知兩人在外流浪一週，立即帶回警局。

林男表示，他以做工維生，獨自撫養兒子，去年11月工作傷及腰部，無法搬運重物遭資遣。靠朋友幫忙苦撐到今年3月，因找不到工作繳不出房租，被趕出租處。林男說，前陣子低溫特報，他帶著兒子四處尋找溫暖處所避寒，沒想到又遇上大雨，只能在公園躲雨遊蕩，已多日沒好好吃飯。

父稱會找工作 速安頓兒

林男有替兒子請假，林少未被通報為中輟生，警方無法強制安置少年，只好通報高風險家庭，交由社會局處理。員警問是否需要安置時，林僅表示會盡快找到工作，讓孩子不用流浪街頭，並帶兒子離去。

社會工作科科長劉文湘表示，林父及林母常出入監獄，期間13歲林少與親屬短暫居住，因親屬無力照顧，去年7月請求社會局協助安置。之後社工協助林父居住、就業，提供急難救助與租屋安排，但林父仍不工作，繳不出房租，與房東起衝突被趕走。