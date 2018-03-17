補教名師性侵女學生未遂 宋文判刑

2018-03-17

〔記者黃建華／高雄報導〕補教界行政學名師宋文（本名宋吉德），被控邀約一名報考法律廉政公職人員的女學員酒敘，卻將有醉意的女學員帶往下榻飯店脫衣、強吻胸部，女學員抗拒痛罵才作罷；被害人提告並求償100萬元，高雄地院依強制性交未遂罪判宋3年4月，民事判賠65萬元。

民事另判賠65萬元

判決指出，2016年間，有博士學位的宋男在高雄一家公職補習班擔任行政學老師，藉口要介紹一名已考取公職的學員與被害女學員認識，邀被害人於同年10月18日晚間到一家居酒屋餐敘，翌日凌晨提議轉至「老屁股酒吧」續攤，期間女學員不勝酒力，宋以護送返家為由，搭計程車將女學員帶回下榻飯店。

判決指出，宋男進房後強脫女學員衣物並壓制在床強吻胸部，被害人以手推拒，宋才起身進浴室，但稍後僅在腰間圍一條浴巾步出浴室，再度將被害人強壓在床強吻，被害人激烈抵抗並大聲斥罵，宋才作罷；此時被害人欲離去，宋一度阻擋，被害人佯稱不會將事情講出去，才得以離開，之後在飯店大廳痛哭，接著報警。

高雄地院審理時，宋一度否認犯行，但被害人右胸驗出宋的DNA，他才改口承認有親吻女學員右胸，但未企圖性侵，同時辯稱當時女方未反對，之後又表示「願與被害人和解」但遭拒。高雄地院仍認定宋男有強制性交未遂犯行，依此判刑及民事判決賠償被害人65萬元，可上訴。