哭著嘿咻換回機車 女以死控性侵 男仍無罪

2018-03-17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕在遊藝場工作的女子小珍（化名）和陳姓男友分手，陳認為對方劈腿，憤將小珍的機車騎走，要求「分手砲」才還機車，小珍同意，事後兩人吃完早餐才分開，之後小珍心有不甘提性侵告訴，未料官司還在審理，小珍跳樓身亡；彰化地院法官認為全案罪證不足，昨判陳男無罪。

「人死罪證不足」

判決指出，小珍與32歲陳男交往，陳男天天要做愛，小珍又因母親經常對她冷言冷語，精神壓力大，曾接受治療。2015年12月小珍提分手，陳認為有第三者介入，到小珍租處吵鬧，嚇得小珍退租搬家，陳又多次到小珍上班的遊藝場大鬧，害她丟了工作，還將小珍機車騎走。

小珍聯絡陳男，希望對方歸還機車，以利她方便找工作和上班，陳提出「做愛換機車」要求，小珍同意，當晚兩人「分手砲」後，陳把機車交還小珍，兩人到麥當勞吃完早餐才分開。

小珍事後控陳男性侵，表示遭強迫才跟對方做愛，當時哭個不停，陳還罵她：「投入一點，妳這樣子，我出得來嗎？不然要做到明天嗎？」小珍提告後，和另名男子交往，但去年1月跳樓身亡，跳樓前用LINE傳訊息給交往中男友說：「我始終遇人不淑，令人鼻酸！」

小珍男友出庭指出，兩人交往時，小珍多次提及前男友性侵她，以及發生「分手砲」時，前男友還罵她。

法官認為，無法證實小珍和陳男最後一次發生性關係時有無遭到脅迫，小珍就診時未提到遭前男友性侵，小珍精神壓力大並非全然與陳男交往及性行為頻率過高所致，也有與家人相處不良等因素存在，綜合認定性侵證據不足。

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