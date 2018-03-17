虐死同居人稚女 母護兒齊觸殺人罪

2018-03-17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市4歲女童被因案入獄的母親委託給同居人莊嘉億及莊母照顧，莊男卻持鐵棍將女童狠打到腿骨外露，莊母為掩飾兒子犯行，還阻撓社工查訪，害女童因敗血症死亡；新北地檢署認定莊姓母子均涉犯殺人罪，昨將兩人起訴。

檢警調查，有吸毒習慣的莊男與其母均無業，靠著邱姓女友援交賺錢供養，去年10月間邱女因案入監，將女兒託付給莊男母子照顧，莊男懷疑邱女與其他客人搞曖昧，加上女童沒聽話吃飯、睡覺，就持鐵棍痛毆女童屁股、揮拳打女童腿，還拿毛巾狠甩女童臉部，每每都打到女童哭不出聲才停手。

女童長期遭虐營養不良、皮膚脆弱，被打到骨折後，骨頭還刺穿皮膚外露，傷口也潰爛流膿，莊男僅以棉花塞住傷口，未送女童就醫，面對社工致電詢問，莊母也以「有事」、「去南部」等理由拒絕社工訪查。

去年11月22日，莊男請10歲姪子餵女童吃粥，女童當時已被凌虐至全身癱軟，一下午只含了4口飯，莊男接手餵飯時，發現女童已無呼吸心跳，做CPR仍無力回天，將女童遺體丟包醫院。

莊男羈押期間聲稱受女童託夢，遞自白書將罪責全推給媽媽；莊母則稱「問心無愧」，矢口否認犯行。

檢方根據法醫解剖報告，認定女童小腿傷痕與鐵棍寬度吻合，左小指指節也應是被鐵棍打斷，顯見莊男下手力道之猛烈，後來女童因營養不良、脫水而無力咀嚼食物，氣管內殘留米粒，因傷重引發敗血症死亡。

檢方痛批，連10歲姪子都知道女童再不送醫會死亡，莊男卻因害怕施虐犯行曝光而沒有動作，而莊母也負有照顧責任，卻阻礙社工訪視，母子倆均有殺人的不確定故意。