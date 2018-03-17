驚！農會赴中國旅遊 理事在飯店淋油自焚

2018-03-17

嚴重燒傷 還在加護病房

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮農會舉辦自強活動，邀請農會理事等共32人前往中國海南島旅遊，14日清晨卻傳出65歲楊姓理事疑在飯店淋汽油自焚，上半身29％嚴重燒傷，仍在當地醫院加護病房治療，但飯店監視器影像發現，楊某一度進出飯店大門，疑似購買汽油，由於案情離奇，同行團員驚恐不已，當地公安已展開調查。

集集鎮農會本月11日前往中國海南島三亞市，預計15日回台，13日當天全團下榻鳳凰水城凱萊大酒店，晚間楊某還與團員喝茶飲酒，大夥認為楊某10多年沒喝酒了，出國期間難得與大家同飲，也都不疑有他，深夜楊某返回房間後，不料隔天清晨飯店警鈴大作，開門查看才知楊某獨居的房間傳出火警，經飯店灑水系統滅火控制火勢，送醫發現上半身29％燒傷，目前還在加護病房。

到底為什麼? 團員嚇壞

據了解，飯店查看監視器影像，發現楊某一度進出飯店大門，疑似購買汽油，可能就是買來引火自焚。但隨團的農會理事長陳錦鐘說，當時相當混亂，沒人看見汽油罐，不敢確定是淋汽油自焚，尤其出國旅遊都是集體行動，人生地不熟是要去哪買汽油？而楊某為人開朗，還很喜歡說笑，想不通怎會發生這種事。

外傳楊某曾有輕生念頭，但楊某的女兒說，父親平時行為舉止很正常，未與人有爭執或過節，出國前情緒也無異常，突來意外令人不可置信。

家屬急赴海南島處理

農會表示，楊某長年擔任農會會員代表，是現任農會理事，平時種植火龍果，有一些房產，經濟不是問題，雖有糖尿病、高血壓，但有服藥控制，應不至於尋短，由於現場有汽油味，外界才會揣測是引火自焚，不過詳細原因還要進一步釐清。而家屬已在15日前往處理，農會強調是個案，會盡力提供必要協助。

農會理事#自強活動#旅館#自焚/span〉

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