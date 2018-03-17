H男立院性騷10年 立委老闆不管

2018-03-17

受害女助理增至7人

〔記者蘇芳禾、謝君臨／台北報導〕受到國外「#Me too」反性騷擾運動影響，婦女團體前天透露立法院有資深助理H男性騷多名女助理，台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎昨天進一步說，H男進行騷擾行為10年左右，是中年男子，目前有4名被害人跟她接觸，根據其他人說法，被害人恐達7人。曾任立委的台灣女人連線常務理事黃淑英昨天受訪時說，她自己也曾被一個「政治圈大老」牽手、摳手心等行為性騷擾。

申訴專線接獲數件報案

台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線等團體前天公布性騷申訴專線後，已陸續接獲數件申訴案件，黃淑英昨表示，除了受害者自己站出來，也希望大家可以有「Her too」精神，幫別人申訴性騷事件。黃怡翎認為，應建立更友善的環境，不要只會檢討受害人「為什麼不說」或「為何不反抗」，這真的很荒謬。

黃怡翎說，H男在立院時間很久，有些是早期、有些是最近發生的，陸續都有發生性騷案件，受害人有資淺也有資深員工。前幾週加害者還有在立法院出現，不過現在是否還在職，她不確定。她認為，H男的立委老闆和部分受害者的老闆沒有處理，這是非常離譜的事情。

助理被指涉性騷案的南部立委一聽到是媒體來電，記者還未問出問題，就立刻說「我在樁腳會議不方便講話」後掛掉電話。

黃淑英說，把事情說出來，是希望透過溫和的方式把這個事情解決掉，讓那些加害人自己警惕，「包括各種層級的官員或社會大眾，都要去注意自己的言行」。資深媒體人周玉蔻昨表示，她曾遭現任閣員酒後性騷2次以上，要求蔡總統處理。

立法院秘書長林志嘉指出，立法院設有性騷擾申訴管道，反對任何性騷擾的違法行為，立院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕不法；據了解，立法院的申訴管道目前無人申訴。

許博允性騷 判刑定讞

另一方面，新象文教基金會創辦人許博允被控性騷擾女聲樂家翁若珮案遭判刑3月、可易科罰金定讞，他昨繳罰金時仍否認犯行，表示被栽贓。