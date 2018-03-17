防虐嬰 父推動修法 衛福部：研議中

2018-03-17

〔記者張瑞楨、林惠琴／綜合報導〕蔡姓男子指控他的稚兒疑在托嬰中心受虐，他最氣憤的是該家托嬰中心宣稱內部沒有裝監視器，「不知道發生什麼事」，成為最佳搪塞理由，事發後他自己印製傳單，推動修法「托嬰中心強制裝設監視器」，認為這樣才能有效防止虐嬰事件一再發生，希望「我的兒子是最後一位被害人，不要再有下一個被害人」。

中市社會局將評估蔡父修法的建議，社會局兒少福利科長黃瑞杉說，未來將納入「台中市托嬰中心管理自治條例」修正時的考量，但細節仍須評估，包括是否開放家長閱覽、是否危害隱私權益，以及監視器品質、地點位置、光照度等是否要納入規範，這不只牽涉到托嬰中心，若要做，幼兒園也要比照辦理。

衛福部社會及家庭署副署長陳素春表示，裝設監視器涉及工作人員與小朋友的隱私，屬於人權的一部分，通常以法律位階訂定較合適，因此若要托嬰中心強制裝設監視器，尚得討論是要訂在子法「托嬰中心設立標準」、由衛福部核定即可實施，還是訂在母法「兒權法」、須經立法院三讀後才能實施，如訂在母法，時程會較久。

蔡男昨出示他的傳單，正面標題是「您的托嬰中心安裝監視器了嗎？請支持修法推動托嬰中心強制裝設監視錄影設備」，背面則是其子送醫之後，骨折、腦震盪昏迷的畫面。