男嬰腦震盪骨折一度命危 家長控虐嬰 業者反告

2018-03-17

〔記者張瑞楨／台中報導〕兒子疑受虐命危，還被反控恐嚇！

托嬰中心︰無監視器

台中市蔡姓男子昨天指控，5個月大的兒子在托嬰中心受虐，造成4處骨折與腦震盪，且一度命危，未料托嬰中心以內部無監視器、門口監視器失效為由，一概以「不知道」搪塞，卻能拿出門口監視器畫面當證據，控告兒子的阿公恐嚇罪；托嬰中心回應表示，確實不知孩子受傷，該中心沒有不當行為，當天孩子無異狀，孩子的阿公卻恐嚇要燒托嬰中心，一切交由司法調查。

男嬰住加護病房4天後脫險

蔡男指控，去年8月初把兒子委託中市北區一家托嬰中心照顧，8月9日傍晚妻子接兒子返家時，發現兒子聲音沙啞，似乎哭泣很久，雙手「垂放」無法握住奶瓶，晚間他把兒子抱在胸前去購物，兒子一直昏睡，翌日清晨又不斷哭泣，趕緊送醫，醫師告知「你知道你兒子有4處骨折嗎？」院方同時向社會局通報疑似受虐，因兒子也會「噴射狀」嘔吐，醫師研判有腦震盪，開出病危通知，安排住入加護病房，3、4天後才脫險。

蔡男說，兒子雙肩鎖骨、雙手肱骨呈對稱骨折，懷疑有人抓著孩子雙手臂用力搖晃，但余姓負責人一概以「不知道、不清楚」搪塞，事後解聘負責照顧其子的林姓保母，決定提告傷害。疼愛孫子的阿公詢問托嬰中心原因，原本失效的門口監視器卻功能正常，托嬰中心拿錄影畫面控告阿公恐嚇。

業者控小孩阿公恐嚇

蔡男說，兒子現已1歲，復元情況良好，但擔心腦部有後遺症，妻子辭掉工作全心照顧兒子；案發至今逾7個月，真相始終不明。

余姓負責人表示，孩子當天活動力正常，傍晚離開時也正常，該中心每2位保母照顧4個小孩，如發現異狀，絕對會送醫，更不會對孩子做出不當行為，中心與保母都疼愛孩子，原本想找家長溝通，但翌日蔡父就提出告訴。

業者︰保母自行離職

余姓負責人強調，托嬰中心信任保母，內部沒裝監視器，門口唯一監視器因軟體升級而失效，她沒有解聘保母，是保母壓力大自行離職。

社會局︰將對業者開罰

中市社會局兒少福利科長黃瑞杉說，該托嬰中心案發時僅門口有監視器，內部無監視器，因無具體證據，無從判知嬰兒傷勢從何而來及何人所為；社會局認為這家托嬰中心發現嬰兒有異時，沒跟家長連繫或通報等，依兒童及少年福利與權益保障法處6萬元罰鍰。