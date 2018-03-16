「藐視法律 惡性嚴重」 李婉鈺醉毆警 起訴

2018-03-16

檢建請從重判 不得緩刑

〔記者謝君臨、邱俊福、何玉華／綜合報導〕新北市議員李婉鈺去年11月29日凌晨酒後闖入前立委張碩文北市忠孝東路住處亂按大樓住戶門鈴、撕毀春聯，還涉掌摑女鄰長及毆傷男警，台北地檢署認定李女犯行明確，昨依妨害公務、強制未遂罪將她起訴，並以「藐視法律莫此為甚」、「惡性嚴重」等理由，建請法院就妨害公務部分從重量處8月以上徒刑，強制未遂部分量處3月以上徒刑，且不得緩刑。

檢察官於起訴書中痛批，李婉鈺身為新北市議員，深夜酒後至民宅內滋擾，已屬行為嚴重不當，後來遇住戶制止還出手打人，甚至變本加厲辱罵、毆打員警，且事後不知反省，反誣賴警員「打人」、「言語挑釁」，根本是故意製造員警執法困擾。

起訴書也指，李女警詢時稱「我只是還手」、「讓他知道並不是穿著制服就可以打人」等語，另又在臉書上寫下「唯有親身經歷後才懂，一河之隔、天堂與地獄！」等，不但否認犯罪，還以不實情節指責員警，百般狡飾犯行，無絲毫悔悟之意，主觀上惡性嚴重，若不予以嚴懲，恐難以讓李女知道怎麼尊重法律、尊重執法公務員。

李婉鈺：法官會還原事實

李婉鈺對此表示，等收到起訴書後再回應，強調未來法官一定會還原事實；遭毆員警所屬的大安分局新生南路派出所昨表示，員警依法將李婉鈺移送偵辦，一切尊重檢察官的職權。