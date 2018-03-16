鐵改局官員 索賄養小三

2018-03-16

刁難包商、需索無度 余竹倫收押禁見 包商謝廉政署

〔記者黃建華／高雄報導〕交通部鐵路改建工程局南部工程處副工程司余竹倫，涉嫌利用職務對包商需索無度，連「小三」的住處裝修費、露營帳篷都要包商買單，初步清查索賄金額超過37萬元，檢方漏夜訊問後昨向法院聲押禁見獲准。據悉，受害包商得知余男遭羈押禁見後，終於鬆了一口氣，向廉政署人員致謝：「幫我們出了一口氣！」

檢廉追查，余竹倫涉嫌藉職務刁難鐵路地下化工程美術館段到左營段的承攬包商工地主任，需索無度，包商友人看不下去，才向廉政署南調組檢舉；檢方14日搜索高雄、台北等5處地點，將余男及證人共12人傳喚到案。

據了解，余男已婚、與老婆分居，和也擔任公務員的女子交往，因「小三」住處的裝修費也是由受害包商買單，因此「小三」也在傳喚之列，她否認對包商出錢裝修一事知情。

小三遭傳喚 撇清不知情

余男得手的物品還包括Turbo牌「露營帳篷」（網路市價1萬9000元）、組合家具、運動手錶（1萬多元）、蘋果手機、相機鏡頭、l平板電腦、酒等，余甚至要廠商到其租屋處裝飲水機、瓦斯爐、馬桶、廚具、衣櫃、冷氣，小至修理機車等也全由廠商買單。余利用假日帶女友到花東等地旅遊，同樣要廠商提供車子給他當「護花專車」。