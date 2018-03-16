保母「腳痛心情差」竟怒巴頭 摔女嬰

2018-03-16

造成女嬰頭部受傷

〔記者張瑞楨、蕭方綺／綜合報導〕台中市北屯區愛堡貝托嬰中心的蘇姓保母，本月13日見8月大女嬰哭鬧，竟把女嬰當人肉沙包任意拍打，還高舉重摔地板上，造成女嬰頭部碰地、額頭受傷，送醫觀察中，有一位保母在旁竟未制止，該中心吳姓園長面對媒體表示：「我們老師（保母）午睡醒對孩子做了殘暴的事情」；警方昨傳訊蘇女調查，將依傷害、觸犯兒童及少年福利與權益保障法函送法辦。

保母依傷害等罪嫌函送

蘇女應訊時稱，當天因腳疼心情差，又見女嬰哭鬧制止無效，一時情緒失控施暴，對女嬰與父母十分抱歉。

藝人熊熊︰保母太可惡

該托嬰中心是通告藝人「熊熊」的姊姊所開設，熊熊昨痛批該保母「太可惡了」、「我姊姊的托嬰中心是好的，只是請錯了人。」她說，自己曾看過當事人傳的訊息，也相信她姊姊，認為這僅是保母個人問題，盼外界能給她姊姊時間處理。

虐嬰遭PO「爆料公社」

這起虐嬰錄影約48秒，被PO上臉書「爆料公社」，畫面為蘇姓保母用手與枕頭拍打女嬰頭部，還兩度舉起女嬰重摔地上，嬰兒被摔得頭部著地。吳姓園長及其丈夫昨天上午不斷鞠躬道歉；吳女說，13日發現女嬰額頭瘀青，調閱監視器畫面，發現蘇姓保母虐待施暴，當晚立即帶蘇姓保母去找家長，並將蘇女與沒制止施暴的保母解聘。

吳姓園長說，施虐的蘇姓保母任職1年半，有合格證照與良民證，之前沒有虐童等情緒行為；她說，看到影片時大家都很心痛，家長也很氣憤，此事件純屬蘇姓保母情緒管理不當，他們主動通報社會局。昨天上午仍有家長帶著子女到托嬰中心，多數家長肯定托嬰中心的用心，雖對此事恐懼，但也認為是蘇女個人問題。

園長自責︰監督不周

吳姓園長承認蘇姓保母殘暴虐童，表示：「我們在1：4的師生比中還發生這樣的事，是我監督不周！」「我們真的很認真經營此園所及寶貝，希望等待調查結果」，托嬰中心不會包庇隱瞞，願意對此事負責。吳女說，女嬰家長也透過園方發表聲明，希望不適任的蘇姓保母受制裁，不希望影響托嬰中心與其他嬰兒及家長。

中市社會局兒少福利科專員陳曉茵說，受虐女嬰13日送醫，醫師認為嬰兒頭部尚在發育，擔心有後遺症，建議住院觀察，目前狀況良好。