中山一派出所涉包娼 4官警羈押禁見

2018-03-15

〔記者張文川、劉慶侯／台北報導〕台北市警中山分局中山一派出所涉集體收賄包庇轄區色情業者，台北地檢署前晚聲押所長林崇成、警員郜振傑、巡佐紀炳場、陳宏洲、酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮及中間人鮑銘璞，台北地院法官經過馬拉松式開庭長達19小時，昨認定4警與2業者有串滅證、逃亡之虞，裁定羈押禁見，僅鮑銘璞以10萬元交保。

裁定指出，此案是嚴重破壞警察風紀的案件，4警雖否認犯行，但依據扣案帳冊、手機監聽譯文、蒐證畫面、LINE對話、證人與被告證述等，可佐證4人收賄嫌疑重大，監聽也發現4人疑相互勾串，有必要羈押禁見；另業者巫蕙玲至今否認犯行，且有刪除和鮑銘璞手機對話紀錄的滅證行為，胡錦蓮雖坦認但避重就輕，也應予羈押禁見。

至於鮑銘璞，因相關人等均未提及鮑參與行、收賄或分贓，帳冊也沒他名字，雖然他曾打探調查局北機站搜索立邦酒店的細節，也曾向林崇成詢問酒店的事，但尚難以認定涉及行收賄罪，因此裁定10萬元交保。

檢調獲報，中山一派出所警員涉自兩年前起，按月收受巫女4萬元賄款，逢年過節賄款加倍，暗助業者規避查緝。

台北市警局昨晚針對遭羈押的4名官警，依「警察人員人事條例」予以停職處分，另中一派出所長林崇成已於13日先行調整為非主管職務。