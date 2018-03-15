路見車禍肇逃 辣妹幫追酒駕女

2018-03-15

騎士被撞 上演無人機車

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉水底寮五岔路口昨天發生一起離奇車禍，胡姓男子騎機車行經建興路口時卻被開車酒駕闖紅燈的朱姓女子撞上，胡男扶起機車後，機車竟如脫韁野馬般，從胡男手中溜走，自動行駛100多公尺後撞到安全島才倒下，朱女見狀也跟著「落跑」，結果被熱心的辣妹「培培」（化名）追了數公里攔下。

警方調查，46歲朱女是嫁來枋寮鄉的中國籍新住民，當時她駕車由北往南行經該路口欲迴轉往北行駛，但卻未注意交通號誌，闖紅燈撞上由東往西的57歲胡姓機車騎士。胡、朱兩人在警局碰面才知彼此均為中國籍，卻在異鄉因車禍相識。

兩車撞上後，胡男的機車些微傾倒，原本欲牽車至路邊後向闖紅燈的汽車駕駛興師問罪，沒想到機車油門線可能是碰撞後卡住，機車突然暴衝往南行駛，胡男抓都抓不住，只能跟在機車後面奔趕救車，但機車如脫韁野馬直往前衝，胡男看到這幕也拔腿直追，無奈人腿趕不上機器，只能眼睜睜看著無人機車衝了百公尺，撞上安全島才停下。

肇事的朱女見胡男追機車，自己也跟著「落跑」，熱心的培培發現後，追趕上去並報案處理，警方到場酒測，發現朱女酒測值0.4，胡男右小腿擦傷，朱女雖未受傷，卻涉及酒駕及肇事致人受傷逃逸等罪，被警方移送法辦。

路見不平追車攔人的培培是高雄人，她說，當時她看到肇事車輛闖紅燈撞人後迴轉就高速離去，令她十分生氣，才決定追上去，結果肇事汽車一路高速行駛還亂轉彎，直到數公里後女駕駛下車，她才搖下車窗要該女駕駛回案發地處理，但卻聞到該女子身上有濃濃酒味，馬上請後座朋友報警，現場不斷有人「勸告」她們不要多管閒事，肇事女駕駛還躲入民居，但她們決定坐在車上看牢該女待警方到場。