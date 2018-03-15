搶小模翻臉 東馬富少教唆打傷揚昇小開

2018-03-15

二審逆轉 無罪改判刑

〔記者楊國文／台北報導〕揚昇集團少東許浚緯5年前遭打成重傷案，檢指控東馬建設富少闕毅航因與許浚緯有宿怨，涉教唆侯光耀等人在夜店圍毆許達5分鐘，致許嗅覺全失等重傷害，一審將侯等14人依重傷害罪判刑，闕毅航則因證據不足無罪；但高等法院依侯與闕的通訊紀錄，認定闕毅航涉教唆傷人，昨逆轉改判2年徒刑，可上訴。

闕毅航出身南港望族闕家

現年40歲的闕毅航出身北市南港望族闕家，闕姓家族是南港大地主，北市議員闕枚莎是闕毅航的姑姑。許浚緯是揚昇高爾夫球場董事長許典雅獨子，許浚緯與闕毅航都是由富二代組成的「二代會」成員，淫魔李宗瑞也是成員之一，據傳，闕和許疑為搶小模起爭執而交惡。

2012年11月3日凌晨，闕毅航與友人侯光耀（原名侯宣丞）等人在北市夜店MARQUEE用餐，侯看到許浚緯帶著一群友人步入餐廳，侯為替闕出氣，隨即步出餐廳打電話撂人。

巧的是，侯光耀先送闕毅航離開，侯確定許浚緯到對面的SPARK夜店，即率13名小弟進入SPARK，對許又踢又踹，拿酒瓶猛砸許的頭部，時間長達5分鐘，許顱內重傷一度命危。

與打手密集聯繫 定罪鐵證

事後侯光耀主動投案，檢警根據通聯查獲謝俊達等共犯。侯光耀供稱，闕毅航曾說，與許浚緯為把妹鬧翻，當天只是為闕出氣，教訓許而已；闕雖坦承與許有過節，但否認教唆傷人，一審因證據不足判闕毅航無罪，另依傷害致重傷害罪，判侯光耀等14人從8月至6年不等徒刑，侯判6年最重。

但高院調查夜店監視器、通訊紀錄查出，闕毅航在許浚緯未離開MARQUEE夜店，即和侯光耀探知許浚緯等人將移往SPARK夜店替友人接風，另外，侯在毆打許後離開不久，即和闕密集聯繫，侯假裝說「看到有人打架」、「我就走了」，闕即回以「不是你們打的吧？」應可認定闕涉教唆傷害許，昨將闕改判2年徒刑，侯等14名被告中，有多人被加重刑責，侯被改判8年。