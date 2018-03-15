台、港無引渡協議 港男殺人 2地都難辦

2018-03-15

〔記者姚岳宏、黃捷／台北報導〕史上頭一遭！港女在台遭殺害棄屍，行兇的香港人早一步逃回香港，依我國司法管轄規定，香港屬人、台灣屬地，雙方均有管轄權，法務部昨表示，不排除提出遣返要求，盼讓「兇嫌來台受審」；不過法界人士認為，台港沒有引渡協議，要港府把人交給我們有困難，港警則是有人犯、沒證據，未來如何追訴犯行，讓殺人者付出殺人代價，情況複雜。

人犯、證據 分隔兩地

香港星島日報、01周報報導香港律師陸偉雄的說法，也認為本案非常獨特，需要「特事特辦」。港警因在兇嫌陳同佳身上，搜到死者的信用卡及提款卡，發現陳提取死者款項，目前暫時是以「盜竊罪」將他拘捕。

據了解，台港之間無司法互助協議，至於「兩岸共同打擊犯罪協議」僅限於台灣與中國，不含港、澳，以往台、港警方需合作時，香港警務處都是直接與我調查局及刑事局兩窗口，以偵辦中案件「情資交換」或「案件協商」方式，以互利方式相互取得筆錄或採驗跡證。

港男恐遭通緝 永結不了案

這次港警透過我刑事局兩岸科，將棄屍地點等情資告訴我方，由此找到遺體，但港警並未將兇嫌筆錄寄給我方，我方也未將相關證據交給對方，目前雙方只能「各做各的」；相關人士說，未來如何整合辦案，恐須坐下來談一談。

士林地檢署表示，士檢已分案調查，但港台沒有司法互助或引渡協議，港警若不送兇嫌來台受審，全案最後會以通緝方式處理，目前殺人追訴期為30年，等到刑法修正草案完成立法、取消殺人致死追訴期後，本案的結局可能是「永遠無法結案」。

檢方表示，港警同樣需要我國檢警協助，才能取得足夠證據，初步將嘗試透過法務部國際及兩岸法律司，嘗試與香港律政司聯繫，討論後續如何合作。

香港律師陸偉雄認為，本案疑犯是港人，且在港被捕，難以將其交予台警。律師陳致宇表示，本案證物幾乎都在台灣，港警偵辦本案可能遭遇阻礙，只能靜待雙方交涉結果。律師張永昌認為，港警有人、沒證據，難以定罪，恐怕很快會交保，台、港應針對個案討論，看是港警帶兇嫌來台應訊，還是我方警方前往香港訊問。