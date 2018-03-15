第7天後的警察生活…續弟遺志 兄改考警校

2018-03-15

〔記者吳仁捷／新北報導〕受父親影響立志從警的20歲男子洪羽頡，如願當上警察後，去年10月23日剛分發到桃園市警察局，才7天就在上班途中車禍身亡，洪母王素琴本月13日到臉書「NPA署長室」留言，洪羽頡的大哥洪廷宇目前就讀國立中興大學生物產業機電工程系四年級，原要考研究所當工程師，但為幫弟弟圓夢決定從警；洪廷宇說：「想告訴弟弟第7天過後的警察生活是什麼。」

洪母透露，她留言後，署長陳家欽親自打電話跟她致意。王素琴表示，她失去一位警察兒子，原本不願再有兒子從警，但長子經過思考仍決定踏上從警之路，全家人最後表達尊重與支持。洪母這番話感動不少網友，留言大讚：「真感動！具有無私大愛的母親，才能在喪子之後，還讓哥哥踏上警察之路！」

投書動人 署長陳家欽親電致意

洪羽頡有2兄姊、排行老么，據悉，洪羽頡的父親服憲兵役，除了曾協助警方辦案，也曾向子女提到年輕時想從警，洪羽頡為繼承父志，才報考警專替父親圓夢。

洪羽頡當上警察後，去年10月30日晚間從新北市騎機車返回服務的埔頂派出所，在楊梅區高上路一段、高榮國小前彎道，與同方向行駛的曳引半拖車發生擦撞後遭輾壓，送醫不治。

當時洪母王素琴表示，兒子成為警察是為完成父親的心願，她在臉書寫下「我會把淚水換成力量，好好過日子」，希望兒子在天之靈可以安息。王素琴本月13日到臉書「NPA署長室」留言，透露「羽頡的哥哥為了羽頡決定從警」。

洪廷宇說，弟弟繼承爸爸的願望當警察，雖只有短短7天，但帶給家人無限希望，這個希望不會因弟弟殞落而中止，他原要報考研究所，為替弟弟完成他的警察路，除了1月考大學學測並報名警察大學，也在3月10日報考警專，「必須走過、經歷過一次才能感同身受，告慰弟弟在天之靈。」

王素琴說，去年傳出噩耗後，羽頡的警專同學、長官到靈前致意、慰問，洪廷宇負責接待他們，知道警察都在服務人民，加上希望替弟弟圓夢，燃起當警察的堅定決心。