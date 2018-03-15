法官協會 促評鑑陳志祥

2018-03-15

法官性騷案輕判 上媒體發言惹議

〔記者吳政峰、林嘉東／綜合報導〕前法官陳鴻斌偷親女助理遭免職，職務法庭再審後卻改判罰薪，引發司改會等團體不滿。承審受命法官陳志祥事後親上火線釋疑，又被法官協會質疑傷害被害人，並請求法官評鑑委員會處理；司法院昨表示，將檢視陳在節目上的意見，如不當將採取必要措施。

法官協會昨聲明指出，現正值案件引發軒然大波之際，陳志祥接受媒體訪問，諸多發言內容均有再度傷害被害人之可能，陳應立即停止對外發表此類言論，並請求法評會對陳進行評鑑，釐清是否有違法官倫理規範。

陳志祥︰受訪是為講清楚評議結果

陳志祥獲知後十分驚訝，強調自己也是法官協會的一員，協會未先知會就發聲明修理他，「豈非有失江湖道義？」陳志祥並強調，受訪不是為個人，而是為了講清楚評議結果，不解現在怎麼會「公親變事主」。

陳也說，他擔任法官卅年，並不是愛上媒體的人，且他沒有要選舉，沒必要打知名度，所說都是本於法官良知、專業，而法官不該迎合輿論，這點他也始終如一。

司法院昨表示，陳志祥上節目發表爭議性意見，為維護司法公信力及匡正法官言行，將檢視陳的言論有無違背法官倫理規範，並採必要的職務監督措施；法評會則回應，法官協會可自行檢具相關事證送交法評會處理，目前尚未正式接獲任何評鑑請求。