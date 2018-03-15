法界兩個林輝煌 各有一片天

2018-03-15

〔記者吳政峰／台北報導〕在法界提到林輝煌，恐怕無人不曉，但腦海想的卻可能不是同一人！因為，有一人是法官，一人是檢察官，兩人在審判及檢察體系都有傑出貢獻。

法官林輝煌，早在林洋港、施啟揚擔任司法院長的封閉年代，就曾多次為了審判獨立及淨化司法風氣，向司法院提出諍言，堪稱是名敢於衝撞體制的司改先鋒，而鬆動僵化體制後，他並未頂著光環升官，反而堅持留在負擔最重的地方法院，繼續專注審判工作，只因一股對審判的熱忱。

一名法官同僚回憶，林輝煌審案嚴謹，曾經為了偵辦一起命案，故意選在案發一週年的同一時辰回到現場模擬，藉此還原當時的天候、光線等環境因素，非常有實事求是的精神。

一名與林輝煌交手過的檢察官則描述，林審判時態度和善、判決公允，尤其是面對社會底層弱勢時，總具有柔軟的同理心，但若是同僚風紀出問題，他不但不會相護，還常在人審會上重砲轟擊，展現剛正不阿的一面。

檢察官林輝煌，則是司法官訓練所十五期結業，早年曾在警備總部擔任軍事檢察官，負責偵訊美麗島事件被告黃信介、施明德等人，當時他開庭時一度哽咽，並向審判庭請求判被告免死。

後來林輝煌赴美取得博士學位，返國服務後曾被陳定南、王清峰、曾勇夫、羅瑩雪等四任法務部長先後推薦出任大法官，但都失之交臂，於前年退休，但他擔任法務部司法官訓練所長，及改制後的司法官學院院長十六年間作育英才無數，在法界的地位早已經難以撼動。