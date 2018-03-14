辣椒水襲騎士眼睛 怪男被逮

2018-03-14

無業男子涉案

〔記者姚岳宏／台北報導〕45歲賴姓男子騎機車行經台北市羅斯福路五段269巷時，突遭人以大罐辣椒水襲擊，賴男當場眼睛灼熱到無法睜開，忍痛到一旁民宅求救報警並洗眼睛，警方獲報展開追緝，一天內就逮獲涉案的32歲楊姓男子。

據了解，楊男目前無業，近來精神狀況不穩定，他自稱因為感覺最近有人常跟蹤他，才隨身攜帶辣椒水防身，11日當晚是發現賴姓男騎士又在後面跟他，才想以噴辣椒水自保，陪同兒子應詢的楊父則頻向警方及當事人道歉。

被噴辣椒水的賴男，事後將這段經過PO在網路，感謝警方處理得宜，避免衍生更嚴重後果，他說當時騎車經過巷子口，正讓路給一名不認識的路人時，沒想到對方不分青紅皂白，竟朝他頭部直噴不明液體。

賴男說，由於他戴半罩式安全帽，當時並不知道對方噴的是什麼，沒想到一掀開鏡片，卻被對方再噴一次，這次就被噴到眼睛，賴男形容當時的灼熱感，一度以為自己要瞎了，隨即忍痛到附近民宅求救並報警。

警助受害人就醫

文山二分局萬盛派出所警員曹乃文趕赴現場，發現賴男正難過的以手摀著雙眼，曹員發現應是辣椒水造成，立刻協助被害人以清水除去眼內大部分噴劑，再以衛生紙由內往外擦拭，並送往萬芳醫院救治。

另有2路人遭波及

現場另有兩名路人遭無辜波及，但因非直接噴灑，他們均擬暫不追究；警方調閱該路口周邊監視器後，發現住在附近的楊男形跡可疑，前天上午前往他家找人，楊父表示兒子人不在家，等他回家會帶往警局說明，晚間就到警局報到，詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。