小費收到假美鈔 兌換遭法辦

2018-03-14

客人給2張百元美鈔 攏是假

〔記者黃良傑／高雄報導〕最倒楣的女服務生！在高檔餐廳當服務生的陳姓女子，5年前遇見一位霸氣客人，覺得她服務親切、周到，拿出一疊美鈔，阿莎力的抽出兩張百元美鈔當小費，她存放了5年，最近才想到銀行兌換台幣，沒想到竟是偽鈔，保七獲報偵辦，陳女沒有任何前科且單純，警方雖相信她的說詞，但昨仍依法函送法辦。

存放5年 最近才想到兌換

保七指出，依現行中央銀行規定超過（含）200美金偽鈔，就必須依刑法第201條第2款，「行使」偽造、變造之公債票、公司股票或其他有價證券，或意圖供行使之用，而收集或交付於人者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金，刑度不輕。

雖然警方相信陳女所說，也認為她很無辜，但仍得依法送辦，希望進入司法程序後，院檢能對她從輕發落。

警方指出，派駐台灣銀行岡山分行的保七員警許慶洲於8日接獲行員通報，有名40歲陳姓婦人持兩張百元美鈔前來兌換，疑似偽鈔，隨即上前了解，員警和行員察覺這兩張百元美鈔表面十分平滑，且色澤頗不自然，另以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

陳女表示，這兩張美鈔是5年前在餐廳上班的時候，客人很滿意，阿莎力送給她的小費，收放了5年，一直都沒換，最近突然想到有這兩張美鈔，才想到來銀行兌換成台幣，沒想到竟然都是假的。

經銀行得鑑定，陳女這兩張百元美鈔涉嫌偽造，台灣銀行依據中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」，將這一批偽造的紙鈔填具「偽（變）造外國幣券截留單」，加蓋「偽（變）造作廢」章後，由保七移請轄區岡山分局壽天派出所依法辦理。