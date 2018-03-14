【警包庇色情案】 酒商像雷洛傳「豬油仔」 牽線打點

2018-03-14

〔記者謝君臨／台北報導〕北市警中山分局中山一派出所涉嫌收賄包庇色情業者，台北地檢署昨晨訊後依涉犯貪污等重罪，有串、滅證之虞，將中山一派出所所長林崇成等4名員警、酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮、中間人鮑銘璞等共7人聲押禁見；檢調查出，其中鮑銘璞可能是全案關鍵人物，他猶如電影「雷洛傳」中的「豬油仔」，以酒商之姿牽線、協助業者打點暱稱「土地公」的管區警員。據悉，眾人應訊時均否認不法，檢調將比對被告說詞與查扣資料是否吻合，追查是否有更高層級官員涉案。

4警3業者聲押禁見

被聲押禁見的4名員警，除林崇成，還包括警員郜振傑、巡佐紀炳場、陳宏洲，至於擔任派出所總務的警員鄭凱洋，昨在調查局訊後即獲請回。此外，同涉此案的酒店會計楊瑀琦50萬元交保、酒店登記負責人謝安芳20萬元交保、記帳業者黃光雄5萬元交保。

檢調獲報，中山一派出所警員涉嫌自2年前起，按月收受「曉」酒店媽媽桑巫蕙玲4萬元賄款，供業者規避查緝，逢年過節時，賄款還會翻漲1倍。

檢調監聽發現，涉案的酒店業者巫女等人，都是以「土地公」一詞暗喻轄區警員，巫女疑似見酒商鮑銘璞與各方關係良好，而委請他擔任酒店與警員之間的橋樑。

據悉，鮑銘璞曾就讀醒吾商專，父親曾管理輝煌一時的今日百貨、鳳凰歌廳等，他17歲就開4000 cc的Ford Mercury代步，18歲時父親的茶樓遭逢大火，一夕間讓他從雲端跌落，只得放下身段從底層幹起，但在廣結善緣下，1994年創立「八條酒庫」，除在八條通商圈闖出一番事業，也奠下名氣與人脈。