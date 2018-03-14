遭「繼父」性侵4年 女大生不再隱忍

2018-03-14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名水泥工被控在住處等地，涉及9次性侵叫他「爸爸」的同居人女兒，直到前年被害人念大二，在浴室險些再遭這名「狼父」性侵，始向母親泣訴並報警，全案曝光，高雄地院依強制性交等罪，判處「狼父」10年徒刑。

狼父被判10年

判決指出，從事水泥工的被告離婚後，與被害女子的母親同居，卻罔顧倫理，於2012年8月間，被害人17歲高職二年級升三年級放暑假，北上到被告的工地探視幫忙，於蘇拉颱風夜在工地附近租屋處先隔著衣物強摸被害人胸部、下體被拒，但被告不罷手，強逼被害人口交，被害人抗拒咬傷其下體，被告依然性侵被害人。

自此，被告食髓知味，將被害人當作禁臠，返回高雄前鎮區住處後，多次趁被害人母親不在、或是接送被害人上學時，在住處或車上性侵被害人，至少9次得逞，連被害人在浴室幫狗洗澡時，都被闖入故意以水龍頭淋濕被害人強脫衣褲性侵。

被害女子受害多年，隱忍暗夜哭泣，不敢聲張，直到前年讀大學二年級，該年7月7日早上，被告再度企圖於浴室性侵被害人遭掙脫逃出，並向男友及母親泣訴長期遭「爸爸」性侵，母親才陪同她向高雄市警局婦幼隊報案。

掰禁交男友被報復

高雄地院審理時，被告否認犯行，並反指是他阻止被害人交男友，才遭誣陷性侵。但被害女子在法庭問訊時，回憶起過去歷次遭性侵的案情，不是咬牙哽咽、就是紅了眼眶泣訴，顯示心中的痛苦，法官採信其證詞，依至少9次性侵、1次性侵未遂等罪，將這名被控性侵同居女友女兒的「狼父」渣男判刑10年。