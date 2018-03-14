愛不到清秀老闆娘 潛辦公室殺她再自殘

2018-03-14

心臟中刀 老闆娘命危

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區驚傳凶殺案！男子黃明敏疑因與紙廠已婚鍾姓老闆娘有感情糾紛，昨天下午闖入紙廠辦公室砍殺鍾女，鍾女心臟被刺一刀，送醫命危；黃嫌犯案後逃逸並拿水果刀自殘，跳入排水溝企圖自殺未果被救起，情緒極度不穩定、直喊要自殺，確實行凶動機正由警方釐清中。

老闆指凶嫌常來電找人

紙廠老闆張姓男子向警方表示，完全沒看過黃嫌、也不認識黃嫌，根本不知為何黃嫌會侵入工廠對妻子行凶；不過他說，最近有一名姓黃的男子常打電話到工廠，指名要找太太，太太接電話後看不出情緒有特別反應，所以也不以為意，沒想到竟發生此事。

預藏錐子、菜刀行凶

警方指出，昨天下午1點43分，位在西屯區安林路一間專門製造擦拭紙類的紙廠傳出凶殺案，48歲黃嫌先將車子停放在紙廠附近，接著步行自紙廠側門潛入，當時廠內僅有一名吳姓男員工在操作機器未注意，黃嫌直接進入辦公室後，掏出預藏的錐子、菜刀各一把，朝52歲鍾姓老闆娘就是一陣砍殺。

掙脫員工壓制 落跑自殘

此時吳男聽到辦公室有爭吵聲，接著又傳來老闆娘大喊救命，他抬頭一看驚見黃嫌正在行凶，立即衝入辦公室，先以椅子打掉黃嫌手上的凶器，接著順手拿起地上的錐子自衛防身，隨即將黃嫌強拖出辦公室壓制在地，但被掙脫逃跑，2人在紙廠前廣場發生拉扯，黃嫌再度掙脫，先是以頭部猛撞磚牆，才轉身逃逸。

跳排水溝 被救起無大礙

吳男唯恐老闆娘有生命危險未繼續追逐，趕緊叫鄰居報案並將老闆娘送醫；黃嫌逃到紙廠附近，掏出預藏的水果刀朝左手腕割腕自殘，接著跳入水深約30公分的排水溝企圖畏罪自殺。附近宮廟的王姓志工發現有人躺在水溝內一動也不動、載浮載沉，一度以為有人要自殺，趕緊打119報案，消防人員獲報趕往架梯將人救起，警方同時間趕到，才驚見是黃嫌，予以戒護送醫。

警方說，鍾女身中2刀，分別在右腹部及心臟各一刀，搶救後雖恢復呼吸、心跳，但仍在加護病房，有生命危險。其外出辦事的張姓丈夫接獲通知趕回處理。

怎麼認識的 仍待釐清

警方初步訪查得知，黃嫌有一子，婚姻狀況還待查，目前只知他和鍾女有感情糾紛想不開而行凶，且他與鍾女都是台南人，是婚前就認識的男女朋友關係，或是在鍾女婚後才認識當小王，因黃嫌在醫院情緒極度不穩定，一直喊著要自殺，警方持續戒護就醫中，並進一步調查釐清。

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