迷昏人妻 6樓丟下 狠心小王逃死確定

2018-03-13

維持無期徒刑 全案定讞

〔記者張文川／台北報導〕屏東市44歲男子林卓陽，4年前瘋狂戀上已婚陳姓婦人，逼迫陳婦離婚未果後，竟強逼陳婦喝下摻了FM2安眠藥的高粱酒，待陳婦昏迷後，再將她從6樓陽台丟下致死；屏東地院一審將林男判刑14年，二審則以他惡性重大、手段殘忍為由，改判無期徒刑，最高法院認同二審見解，昨仍判無期徒刑，全案定讞。

判決指出，2014年6月17日下午，陳婦在屏東市崇大新城墜樓，檢警從死者身上驗出含有FM2成分的安眠藥，並查出死者生前並無服用安眠藥的習慣，反而是該大樓內與死者互動密切的林卓陽有長期服用此藥之紀錄，加上陳婦陳屍位置，正巧是林男住處樓下，遂約談林男到案。

逼迫離婚未果 痛下殺手

林男雖承認陳婦生前曾到他家，但強調陳婦是遭丈夫家暴而心情鬱悶，才跑來找他喝酒解悶，甚至邀他一起跳樓，後來她去上廁所，一直沒有出來，不久後他就發現陳婦躺在樓下草坪，應是自行跳樓。

檢警詢問陳婦家屬、大樓鄰居及醫師後，認為她無家暴受虐，缺乏自殺動機，透過她與林男的通聯紀錄等管道調查，才發現林男因借貸關係而與陳婦互動頻繁，兩人漸生曖昧，後來林男曾要求陳婦離婚遭拒，恐因此心生殺機，案發當天再約陳婦至住處深談，對她一陣拳打腳踢後，強迫她喝下摻藥的酒，最後從陽台將她拋下樓致死。

最高法院認定，林男供詞多處矛盾，且陳婦身高158公分，陽台外牆高124公分，外牆四周卻無任何攀爬抓踩痕跡，陳婦不可能不接觸外牆就直接飛越墜樓，足認林男供詞不可信。