土豪哥拒賠小模家屬 反要求調查對方財力

2018-03-13

涉案3人 被求償2807萬

〔記者溫于德／台北報導〕「土豪哥」朱家龍涉入W飯店小模命案，被依轉讓毒品致死等罪判刑10年，二審預計下月10日辯結；至於民事求償部分，朱與友人洪聖晏、蔡逸學共遭死者家屬連帶求償2807萬餘元，台北地院昨開庭時，並未提訊在押的朱男，朱僅透過律師重申刑事認定有誤，不願賠償家屬，甚至反而要求法官調查死者家屬的財力狀況。

據悉，本案求償對象除朱家龍等3人外，原本還包括W飯店業者與7名員工，但法官認為其他人並非刑事被告，不符刑事案件附帶民事求償之要件，今年1月8日裁定駁回，要家屬另提民事訴訟，家屬對此已向高等法院提起抗告，結果尚未出爐。

朱男昨透過律師表示不願賠償，並質疑死者家屬至今未答覆是否領有犯罪被害人補償金，此外他也主張死者家屬的現存財產多寡，攸關本案判賠金額，因此，將聲請由北檢犯罪被害人審議委員會調取死者家屬的財力證明。

朱的律師也說，死者家屬應提出民事侵權行為之事實，但至今所提的證據卻僅有檢方起訴書認定的犯罪事實，從未具體指出朱有哪些行為侵害死者權利，為有利於朱家龍答辯，希望對方做出具體說明；死者家屬律師則回應，目前尚未受領犯罪被害人補償金，對方所指的缺漏，將會補陳於書狀。

家屬律師庭後強調，死者的家人在台東以開店為生，而台東不是繁榮地區，家境僅算「勉持（勉強維持）」，目前提出的證據，已足夠證明家屬無法維持生活，法官應駁回對方聲請。