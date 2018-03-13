假客服取信買家 中國網購詐騙再進化

2018-03-13

買電視盒還可殺價 開心下單

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市黃姓男子日前發現有購物網站以2200元低價促銷原價4280元的電視盒「安博盒子」，由於網頁看起來與一般正常購物網站相仿，且購買前還能與賣家客服對話、殺價，讓黃男不疑有他而下單，直到多日後他遲未收到商品，詢問正牌廠商，才知遭中國駭客以「POP800」網路跳板系統詐騙，不但他所下標的網站全是駭客偽造，當天大方讓他殺價的客服人員，更可能就是駭客本人！

警方調查，黃男上月24日上網瀏覽臉書廣告，意外發現原價4280元的安博盒子在網站「tvoffff.cuka.hk」上只要2200元，他點選旁邊對話框與「客服」詳談後，對方還大方讓他殺價至1900元，讓他興奮地馬上掏出信用卡刷卡下單，不料後來檢視訂購紀錄時，該網站卻頻頻出現錯誤訊息，加上多日後仍未收到商品，黃男這才驚覺可能受騙，經詢問正牌廠商客服，發現自己上了假網站的當。

連結到POP800 駭客自演客服

警方本月6日獲報介入調查，發現「tvoffff.cuka.hk」確實是駭客自製的假網站，只要被害人點擊購買，並點選旁邊的客服圖示，就會將該網頁串接引導至中國的「http://api.pop800.com」客服系統，這時駭客可以再透過這個系統直接與消費者對話，引導消費者刷卡付款。

承辦員警指出，用「POP800」客服增加假網站的可信度，是新穎的詐騙手法，除黃男外，警方還接獲一、兩個類似案例，由於兩岸對此類案件無協辦機制，加上受款公司透過第三方轉載，幾乎不可能鎖定駭客身分，被害者恐求償無門，目前只能呼籲消費者莫貪小便宜，以免上當。