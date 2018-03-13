9696**變成**9696 車牌裝反遭吊銷 還挨罰

2018-03-13

稱裝行車紀錄器後 不小心裝反

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市郭姓男子開車外出，遭檢舉反掛後車牌，他的車牌原是9696-**，掛反變成**-9696，被開罰5400元並吊銷車牌。郭男提申訴，表示是裝行車紀錄器後，車牌不小心裝反；但依規定不論故意或過失都不能免責，申訴無效，日前繳交舊車牌並換發新牌。

不論故意或過失 都不能免責

去年12月18日，37歲郭男開著銀色轎車，行經三民區民族一路時，遭後車以行車紀錄器拍下影像，向警方檢舉他的後車牌反掛。警方檢視蒐證畫面，發現郭男原車號為9696-**，掛反成為**-9696，警方以「號牌不依指示位置懸掛」，開罰5400元並吊銷該車牌。

郭男收到罰單後，今年1月向高市交通局裁決中心提出申訴，他表示因安裝「後行車紀錄器」，將車牌暫時拆除，安裝後，重新掛回車牌時，沒注意到顛倒，希望警方不要吊銷車牌。

三民第二分局交通組長劉易鑫表示，郭男後車牌號碼為9696-*Q，反掛後，數字仍是9696，很有可能誤看，但英文字母Q的尾巴跑到上面去，若仔細查看，還是會發現錯誤。

劉易鑫指出，前面2個英文字母，後面4個數字的車牌，是較久遠年代發放的；後來變成前面3個英文字母，後面4個數字；近年發放的車牌號碼，大多是4個數字在前、2個英文字母在後。