老董約砲粉味 董娘醋告6女

2018-03-13

小姐們否認與董仔有一腿 妨害家庭不起訴

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕喜歡在外面拈花惹草的男士要注意了！新竹黃姓董事長手機LINE中，有與6名應召女、護膚女「私下約砲」的對話紀錄，陳姓董娘發現後，憤而一一打電話興師問罪，並控告老公與6女妨害家庭；新竹檢方調查，對話中未明說性交之事，小姐們也全部否認與董仔有過一腿，最後因證據不足都不起訴。

陳女指控，老公黃男性好漁色，平日沉迷護膚坊尋花問柳，且透過LINE「私下約砲」頻繁，她無意中發現，忍無可忍控告妨害家庭。

但檢方檢視LINE的對話紀錄，發現並無黃男與她們性交的語句，黃男也當庭喊冤說，妻子沒有任何證據，而被告女子們與陳女的通話中，也沒有承認與黃男曾發生性行為。檢方指出，通姦、相姦罪的要件，須彼此合意並在婚姻關係外，有性器官相接合的姦淫行為。

由於6名小姐全都否認相姦犯行，辯稱未曾與黃男發生性行為，檢方實難認定她們曾與黃男性交，陳女又未提出使用過的床單、衛生紙或體液、體毛、錄影畫面、照片等佐證，在證據不足情況下，7人都不起訴。

至於董娘說老公透過LINE「私下約砲」，警方表示，「私約」所指的是熟客與小姐留下聯絡訊息，私下相約性交易，小姐可不用被色情業者抽成。這是色情業大忌，一旦私約被逮到，將面臨重罰，但時下通訊軟體發達，業者要阻絕並不容易，因此私約現象越發普遍。