重機衝撞路檢點 3警掛彩

2018-03-12

2警傷重 仍在醫院觀察

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋交通分隊3名員警，前晚在浮洲橋上執行路檢時，收隊前遭30歲曾姓男子騎乘紅牌重機衝撞，其中副分隊長黃春龍及員警劉冠群受重傷還在醫院觀察，曾男警訊時供稱「沒有看到路檢點」，是否涉嫌超速還有待釐清。

無酒駕 釐清是否超速

新北市板橋警分局交通分隊，前天晚上10點多在浮洲橋樹林往板橋方向執行路檢勤務，準備收拾器材返隊時，曾男突然騎乘大型紅牌重機直直撞向路檢點，首當其衝的副分隊長黃春龍、員警劉冠群當場被撞倒，員警張毓城嘗試跳開時腿部也遭撞擊，曾男撞車後重機倒在，自己也噴飛倒地，其他在場同仁見狀立刻向119報案。

警方當場對曾男進行酒測，但並未測出任何酒精反應，4人先後被送醫急救，但黃、劉二員因嚴重骨折迄今還在醫院觀察，其中劉員因頭部受創意識仍呈現模糊，張員腳趾骨頭斷裂，目前已返家休養，曾男則是手、腳多處擦傷。

肇事男稱沒看到路檢點

據了解，肇事的曾男前晚剛下班騎乘重機正要返家，沿浮洲橋汽車道往板橋方向行駛時，自稱沒有看到警方設立在橋面上的路檢點及警示燈，才會直接撞向3名員警，自己也因此摔車倒地。

警方初步調查，當時路檢勤務即將結束，3人正準備收拾器材返隊時，突然遭曾男騎車衝撞，對於他聲稱沒有看到路檢點及警示燈，經調閱監視器證實當時警示燈皆為開啟狀態，詳細肇事過程及是否因超速肇事，將交由海山警分局交通分隊深入調查。