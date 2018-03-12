夜停機車驚魂 遭日男從後熊抱

2018-03-12

南港車站停車場 成治安死角

〔記者姚岳宏／台北報導〕醉後非大丈夫！年輕女子小茹日前深夜騎機車到南港車站，要搭末班高鐵回台中，卻在停車場匝道口遇到兩名日籍醉漢，其中一男竟然爬上後座並從後熊抱她，小茹嚇得立刻跳車大喊救命，一旁見義勇為民眾趕緊衝過來制止，並護送她到月台搭車，結束這場襲胸驚魂。

稱「喝醉忘光了」 日男送辦

小茹到台中後仍心有餘悸，隔天就近向台中霧峰分局國光派出所報案，警方循線找到日籍男子村岡，他卻說當時酒醉，什麼事都不記得了，連警方出示附近監視器畫面要他仔細回想，他竟說「喝太醉，就算看了影像，還是不記得發生何事！」

據了解，南港車站三鐵共構，並有商場、轉運站及國際連鎖酒店，地下停車場占地廣大，動線錯綜複雜，但相對巡邏人力卻極少，有時民眾停車一停就是數天，幾個停車區常杳無人跡，恐成治安死角。

警方調查，43歲日籍男子村岡是銀行行員，來台洽公時住在南港車站共構的萬怡酒店，當天參加中國信託銀行尾牙，結束後與另名日籍同事想去續攤，卻在停車場口酒後失控，涉嫌非禮騎車正巧經過的小茹。

聽到呼救 民眾見義勇為制止

據了解，20多歲的小茹週五晚要搭高鐵回台中，騎機車到南港車站，一進停車場就遇兩名日籍男子攔住她，其中村岡竟跳上她機車後座，從後熊抱襲胸，小茹當場嚇到花容失色，棄車大喊救命，村岡跟機車都倒在地上，附近見義勇為男子趕緊衝過來，嚴詞喝斥兩男，把車扶起停好後，護送她到月台搭車。

小茹表示當時因趕著搭車，才沒馬上報案，但一路上她手腳癱軟，甚至驚嚇到一夜未眠，隔天向台中警報案；由於日籍男子非現行犯，所犯又是最重兩年以下徒刑的性騷擾罪嫌，無法限制出境，警方詢後將日籍男子函送檢方偵辦。