酒駕冒名嫁禍兄長 驗指紋逼現原形

2018-03-12

連過數關 害兄遭判2月

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子酒駕被逮，冒哥哥的名應訊，因長相與哥哥太像，他一路過關，害哥哥被判刑2月，但最終敗在自己有前科手上，因為警方在判決3個月後，比對出他指紋，還給哥哥公道，也讓他多吃上一條最重可判3年的偽造署押罪。

有酒駕前科 留過指紋

檢方指出，李冒名行為差點就成功，要不是他有酒駕前科，警方比對出他留在警政署的指紋檔案，查出他的身分，李很可能就這樣成功冒名，逍遙法外。

基層警員指出，警方為免犯罪行為人以未帶身分證為由冒名應訊，會調出被冒名者的戶籍資料，比對長相之餘，還會多一道捺印指紋手續，送警政署資料庫進行比對，「這也是讓李無所遁形的原因！」

不過，若李與被冒名的哥哥都無前科，恐怕就比對不出來。

鑑識人員指出，以往警方會在役男服役體檢時，從旁進行指紋建檔，但從民國70年開始，警方已因無法源依據，停止隨役男捺印指紋的建檔工作，因此目前警政署指紋檔案資料只建檔有前科者。

有檢察官無奈指出，這確實是很大漏洞，有待相關單位正視，想出亡羊補牢的因應方式。

多吃一條偽造署押罪

李姓男子去年8月某日午間在新北市金山區重光地區溪邊飲酒，酒後搭乘友人的車返回住處，隔天凌晨1點明知酒還沒完全退，開車出門被金山派出所警員攔到酒測，酒測值0.35。李完成酒測後，以未帶身分證為由，冒哥哥的名應訊；他一路騙過攔他的警員、金山分局偵查隊、檢察官、法官。

由於李冒名坦承酒駕，檢察官速偵起訴，向法院聲請簡易判決處刑，承審法官沒開庭，依檢察官起訴事證，隔月判李的哥哥2月徒刑，得易科6萬元罰金。警方比對出李的身分後前往家訪，得知李的哥哥臥病在床，不知被弟弟冒名，依偽造署押罪嫌法辦李，法院也趕緊更正去年判決書，還李的哥哥清白。