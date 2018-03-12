撞死人肇逃去進香 警斥：神不會保佑

2018-03-12

〔記者佟振國／南投報導〕有夠扯！南投縣埔里鎮66歲林姓男子前天清晨為趕進香活動，開車行經中山路三段，撞上穿越馬路的鍾姓老翁後肇事逃逸，還照常隨團北上進香，警方根據現場遺留後視鏡及監視器畫面以車追人，晚間循線逮人，他才坦承「好像有撞到人」，承辦員警直斥「這麼做神明絕不會保佑！」訊後依過失致死等罪嫌函送法辦。

埔里鎮中山路三段大成國小旁前天清晨發生死亡車禍，87歲鍾姓老翁步行穿越中央分隔島缺口時，遭自小客車衝撞，當場倒地，頭部重創，送醫急救不治，老翁雖未走旁邊的人行天橋、違規穿越馬路，但自小客車車速也不慢，甚至還肇事逃逸。

埔里分局根據現場遺留自小客車後視鏡，並調閱附近路口監視器，案發前後有1部銀色自小客車，通過事故現場後，明顯缺了左側後視鏡，研判涉有重嫌，警方以車追人，並透過手機定位，發現林男將車停在草屯鎮佑民醫院附近，手機遺留車上，人不知去向，員警在旁埋伏守候，晚間7時許見他現身立即逮人。

警方將人車帶回偵訊、採證，現場遺留後視鏡鈑件與車體相符，進一步偵訊才知他肇事逃逸後仍隨團前往桃園進香，員警大呼有夠離譜；他原本還支吾其詞，員警痛斥「這麼做神明還會保佑你嗎？監視器拍得一清二楚，有沒有做自己最清楚！」林男才坦承當天原本休假，草屯公司進香團員1人臨時有事，請他代替湊足人數，一早才趕赴草屯集合，行經事故現場，天色未亮，感覺有撞到人，因趕時間而未停車察看，沒想到會出人命。警方訊後將他函送法辦，除涉及過失致死，且肇事致人於死逃逸可處1年以上、7年以下有期徒刑。