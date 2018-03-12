泰女裝韓妹美模 西門町旅館當淫窟

2018-03-12

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲程姓男子引進泰國女子來台賣淫，他看準嫖客喜歡嘗鮮，因此將旗下賣淫女包裝成韓國女子，其中一名泰國妹就被冠上「韓國嫩鮑美模」趙智玄攬客，他的應召站藏身在台北市西門町一間旅館，但遭警方循線破獲，他不僅當場被逮，旗下11名泰國女與2名嫖客也被帶回警局。

警方調查，程男經營的應召站藏身在台北市西門町昆明街一間旅館，不少旅館業者擔心一旦被查獲，旅館恐受罰且被勒令停業，因此不願意替應召站做事。程男說服不了旅館業者，只好每天窩在旅館大廳，負責向嫖客收費、轉告房號、提供保險套等。

程為攬客制訂一套「服務SOP」，他的應召站每節40分鐘，第一節3000元、第二節加價1200元。他規定旗下泰國賣淫女，必須對每位嫖客先口交、挑逗、按摩，再領嫖客去洗澡，刻意放慢速度，故意將前戲時間拉長超過半小時，待嫖客按捺不住要「上陣」時，就必須加價購買第二節時間，以此手法增加獲利。

警方經多日追查後，本月8日前往逮人，除先在旅館大廳逮到程，於房間內逮到2名尚未辦事、都35歲的蔣姓、陳姓嫖客，以及11名泰國籍女子，警方再從程男身上查扣手機、潤滑液、300多個保險套與2萬性交易款項。

警方說，泰籍女子每次交易可抽1500元，她們大多是認為在家鄉賣淫太競爭，經姊妹相約以觀光名義來台下海淘金。警方除將11名泰女送交移民署專勤隊等待遣返，也對2名嫖客裁罰，並將程男依妨害風化罪嫌送辦。