未拉手煞車 輾拖工人18公尺慘死

2018-03-12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕新竹市56歲李姓工人昨臨時被找來代班，至即將通車的西濱快速公路通灣段清掃路面，李男完成後將鏟土機（小山貓）開上小貨車，小貨車卻因手煞車未拉起自行滑行，李男情急下想跳上貨車拉手煞車，不慎被捲入車輪，遭輾壓拖行18公尺，肚破腸流慘死。

警方調查，台61線西濱快速公路通霄白沙屯至通灣段新建工程，正全面趕工，工程進度99％，公路總局預計下月底完工通車。

遭滑行小貨車輾壓

李姓小貨車司機昨到通灣段進行路面清掃工作，清掃後將鏟土機運上小貨車，突然發現手煞車未拉起，造成小貨車滑行，情急之下，疑欲跳上車拉手煞車，卻不幸整個人被捲進車輪，被小貨車拖行18公尺輾死，現場血跡斑斑。

警方鑑識人員勘驗發現，小貨車滑行約14公尺，李男被拖行了18公尺，車頭打橫後才停住，李男被壓在右前輪下，當場肚破腸流，現場留有他被輾壓的血跡，令人怵目驚心。顏姓工地主任昨下午4點半巡視工地才發現傳出意外，趕緊報警處理，由於現場血漬已乾涸，懷疑是早上發生意外，當時僅李男一人在現場，並未有目擊者。

因李男是臨時被找來代班，連工地負責人也不知他的身分，透過管道查出身分，隨即通知家屬協助處理，家屬得知噩耗，哀痛不已。