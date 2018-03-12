「可抱我5分鐘」 正妹機智消慾火逃狼爪

2018-03-12

狼猴急「我現在就要」

〔記者張瑞楨／台中報導〕擔任保全的謝姓男子與女子小芳（化名）首次約會，見小芳漂亮而傾心，送她回租屋處時，強行脫小芳衣服摸胸親吻猥褻，還情緒高昂地說「我現在就要」，小芳急中生智同意謝男「可以抱我5分鐘」，見謝男情緒緩和、消了慾火後，鞋也來不及穿趁機逃出求救。

台中高分院判決書指出，25歲高職畢業擔任保全的謝男，2016年3月在網路遊戲認識小芳，數天後見面逛一中商圈，當天小芳腸胃炎腹瀉，謝男以護花使者自居，送她返回租屋處，卻強行進入閨房賴著不走，小芳要求他離去，謝男卻翻臉，鎖住房間門鎖，強脫小芳衣服，對小芳摸胸與親吻。

小芳猛咬謝男手腕，仍無法阻止情慾高亢的謝男，他重複詢問「妳為何一直拒絕我？」「我現在就要」，要求小芳當他女友，小芳極力抵抗，並以自己腹瀉為由，拒絕發生性關係，雙方僵持時，小芳見謝男情緒「很誇張」（高亢激動），遂同意謝男「可以抱我5分鐘」，企圖緩和對方情緒，降低慾火衝動，再趁機逃出房間，赤腳跑到超商求救，警察馳抵時，謝男已逃逸。

台中地院審理時，謝男說法反覆，他原本否認犯行，得知小芳身上採到謝男唾液，改口承認親吻小芳，但否認猥褻施暴，測謊也沒通過，小芳事後躲到台北，謝男還傳簡訊騷擾「不來台中處理嘛？躲在台北？」一審依強制猥褻罪判謝男1年徒刑，謝男賠償10萬元，今年2月坦承犯行，台中高分院二審維持1年原判，宣告緩刑2年，可上訴。