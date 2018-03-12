用偏光原理 塗藥劑詐賭

2018-03-12

〔記者方志賢／高雄報導〕在撲克牌塗「特殊墨水」詐賭，理化老師表示，這是將顯影劑等化學藥劑塗在撲克牌後方，經由偏光鏡片過濾掉可見光來增強紫外光，可以顯現撲克牌的記號。

三民國中理化老師許景喬解釋，顯影劑會散發特定波長的光線，人的眼睛看不到，只有在紫外光照射下才可見。

許景喬說，大自然的紫外光大部分被臭氧層吸收掉，環境中的紫外光很弱，但如果戴上偏光鏡片，透過偏光作用，可把自然環境的可見光過濾掉，讓紫外光相對變強，就可讓撲克牌後方的顯影劑顯現出來。這樣特殊的裝備一般魔術用品店均可買到。