桌遊會館學賭神詐賭 郎中遭痛毆摘鏡片

2018-03-12

〔記者黃建華／高雄報導〕電影賭神的「顯影隱形眼鏡」現身高雄的賭場裡！

藏身高雄某商業大樓的「桌遊休閒會館」本月9日當晚大開「德州撲克」賭局，在場的黃男以紫光燈照撲克牌，發現撲克牌被塗上特殊隱形藥水詐賭，要求在場玩家摘下眼鏡受檢，把把牌都贏的桌遊公司股東蔡男，卻遲不肯摘下隱形眼鏡，遭質疑出老千引發眾怒，被打到頭破血流，最後強行拔下隱形眼鏡。坊間還繪聲繪影指涉嫌出老千者被人押走弄瞎雙眼，還傳有北部建商在場子內豪賭，輸了數千萬元。

被打得頭破血流不提告

鬥毆事件發生時，警方快打部隊獲報到場，蔡姓男子被打得頭破血流，低調不願提告。李姓負責人則否認暗中經營賭博，辯稱可能是玩家檯面下對賭。警方對說詞持保留態度，已掌握12名涉案對象，迄昨已傳喚到包括涉嫌教唆的黃男等9人到案，將追查是否暗中經營賭博及詐賭，全案依賭博及詐欺罪嫌偵辦。

臉書社群前晚有網友貼出影片，畫面顯示一群人在玩德州撲克牌局，現場黃男以紫光燈掃描桌上撲克牌，發現被老千換上有特殊隱形墨水記號的牌詐賭，要求在場玩家都摘下眼鏡受檢，隱形眼鏡也要摘，揚言「查出誰是詐賭的老千就不客氣。」

這時穿白衣的蔡男臉色鐵青，遲不願摘下隱形眼鏡，被恫嚇問：「你想要瞎眼嗎？」隨即慘遭在場1、20名年輕人掀桌，持鐵凳或拳腳痛毆，多人甚至持球棒毆打，蔡男頭破血流摀著頭，地上斑斑血跡。

警方指出，案發的「桌遊休閒會館」開幕不久，位於五福三路某商業大樓內（已歇業），店內擺設撞球檯、飛鏢及德州撲克牌桌，採會員制，定期舉辦德州撲克比賽等供競技。

玩家照紫光燈抓包

警方通知李姓負責人及部分涉案人到案說明，查出挨打的蔡男為該店股東，因德州撲克競技每玩必贏，懷疑出老千贏取獎金。當天曾同桌的玩家暗中以紫光燈照射撲克牌，發現每張牌都以隱形藥水做上記號，懷疑蔡男配特製的顯影隱形眼鏡，可以辨識做記號的撲克牌詐賭，才要求蔡男和其他玩家都摘下眼鏡受檢，但蔡男態度猶疑，引發眾怒起圍毆。

至於坊間指詐賭者被押走弄瞎眼，警方清查各醫療院所，並未有人雙眼受傷就醫紀錄，研判應屬謠言。警方昨表示，「當事人可能躲起來避風頭」。