閨密出遊挨撞 2家人1死4傷

2018-03-11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕林姓女子與好友李女昨帶著孩子北上到台中玩，駕駛白色休旅車行經國道1號北上233公里虎尾段，遭一部黑色轎車擦撞後翻覆，39歲李女當場死亡，林女及3名孩子受傷送醫，所幸傷勢都不重。

據了解，李女與林女是好友，李女帶著5歲兒子，林女帶兩名分別11、12歲的兒子，親子5人昨從台南市到台中玩。「怎麼會發生這樣的事！」李女丈夫接獲噩耗趕來雲林，強忍悲傷在斗南分隊做筆錄，開車的林女偵訊時不斷拭淚，無法接受好友離世的事實。

瞬間死別 好友淚崩

黑色轎車駕駛李男，當時要從嘉義縣大林鎮到彰化埤頭；國道警察局斗南分隊分隊長謝天中指出，疑因李男（51歲）為閃避前方車輛，踩煞車後從中間車道右切到外側車道，又突然從外側車道急切入內側車道，撞上行經該處由林女駕駛的白色休旅車，造成休旅車失控撞上內側護欄，翻覆在外側車道。

疑前車變換車道惹禍

雲林縣消防局昨中午11點半接獲報案，指國道1號北上233公里處有兩車擦撞，其中一部白色休旅車翻覆，車上有人受困。救護人員到場發現車內有5人，副駕駛座的李女已無生命跡象，駕駛林女意識清楚，救難人員敲破車窗，先後將後座3名男童及駕駛救出送醫，4人僅皮肉傷。

警方調查，兩車駕駛酒測值都為零，肇事原因與責任正進一步釐清中。