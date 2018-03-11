想分手遭火攻 女大生雙腿失去排汗功能

2018-03-11

〔記者吳政峰／台北報導〕女大生小寧（化名）3年前想離開萬姓男友，卻遭萬男潑汽油焚燒，導致雙腿15％燒燙傷，喪失排汗功能，至今仍得穿壓力褲、打類固醇，痛苦萬分。一審認萬男犯重傷害未遂罪，判刑4年9月；上訴二審期間，小寧選擇原諒，同意給予緩刑，合議庭也認為萬男深具悔意，改判1年10月，緩刑5年，可上訴。

恐怖情人獲原諒 緩刑

萬男2013年與小寧交往，原是人人稱羨的班對，後來時而爭吵，2015年9月間，兩人大吵後，小寧決定分手。萬男求復合遭拒，帶刀與汽油衝到小寧家逼她談判，並點火恐嚇，要小寧「沒談完不准走」。此時小寧母親來電，萬見狀竟朝小寧左腿潑汽油，禁止她接電話，小寧嚇得下跪，想乘隙接母親電話，沒想到此舉激發萬男，再朝她的右腿潑汽油。小寧想逃跑，萬男朝她丟出點火的衛生紙引燃汽油，小寧痛到跌倒打滾，用外套拍熄火勢，此時萬男才回神，澆淋飲料幫忙降溫及陪同送醫。

醫師診斷小寧受到15％二、三級燒燙傷，雙腿喪失排汗功能，每個月得打類固醇，每天須穿壓力褲。小寧事後雖與萬男和解，獲得380萬元賠償金，但心靈受傷依舊難以抹滅。

高等法院審理時，萬男很後悔，表示如果順利的話，兩人應該會結婚，沒想到事情最後變成這樣。合議庭指出，小寧已原諒萬男，願意給他自新機會，依此給予緩刑。