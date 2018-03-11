基警四分局新官上任 幫刑警攬雜事惹反彈

2018-03-11

減少刑警業務 警界共識

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕警界為解決刑警荒，已儘量減少刑警業務，但基隆市警四分局卻開倒車，要求偵查隊必須排3班外出巡守，反過來增加例行性勤務，還要求派出所增加假日交通崗哨，以及規定現地交接，無形中影響派出所排班勤務，人力需求倍增，警員大喊吃不消。

基隆四分局 逆向操作

全國各地刑警出缺問題嚴重，警政署還曾召集商討對策，發文要求各單位儘量免除巡邏、攔檢等制式工作，讓刑警回歸專業；未料基隆市警四分局新上任的蘇姓分局長，將「巡邏」一詞改為「巡守」，要偵查佐安排3班巡守，每班2小時。偵查隊為了配合派出所警員排班，巡守時間必須在11點至13點及17點至19點的午、晚餐時間，甚至深夜23點至隔日凌晨1點也得巡守。

有同仁調出警局104年發出的公文，上面明確規定應免除偵查隊巡邏業務，106年出現有單位違反規定被警局檢討的公文；基層說，未料四分局仍逆向操作。

辦案辦到一半 得去巡守

基層表示，除了偵查隊業務增加，派出所也很辛苦，假日交通崗哨增多，要求現地交接，內勤人員也被規定須於晚間外出巡邏，甚至一度傳出要幫忙押解人犯，經評估後認為風險過高才喊卡。

資深警務人員指出，若偵查隊平日都打混摸魚績效差，長官強力要求並不過分，但四分局績效在水準之上，沒必要限縮同仁工作時間；偵辦大型刑事案件時，若要顧及巡守時間，非常不方便，如此規定是本末倒置。

分局長指會再研究

蘇姓分局長表示，並非恢復巡邏勤務、也非巡守，而是刑事勤務規定中的地區探訪，由偵查隊長彈性調配時間，因近日竊案頻傳，才請同仁外出探訪及巡察，增加見警率。每個月，分局會開勤務會議，跟同仁研討是否需要修正。