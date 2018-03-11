暖心鴨肉店寬恕竊嫌 沒錢還是可以來吃麵

2018-03-11

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣人敦厚善良的一面，果然是台灣最美麗的風景！

借廁所 卻偷走零錢罐

高雄市新興區自立橫路一家鴨肉麵攤，日前遭人以「借廁所」為幌子，潛入廚房偷走零錢罐500多元，店家報案，警方查獲50歲陳姓男子涉案，麵攤62歲老闆娘王玲芬得知落網陳男是因打零工、收入不穩定才起盜心，不但不追究，還佛心告訴陳男，「下次沒錢還是可以來吃麵，只要別偷店內的零錢罐就好」，陳男聽後感動不已、並大感羞愧，頻頻向店家道歉。

竊案發生在上月初，新興分局中山路派出所接獲鴨肉麵店張姓店東報案，稱放在店家後方廚房架上的零錢罐遭竊，罐內約有500多元，員警過濾監視器影像，鎖定借廁所進入廚房的陳男犯案，將他傳喚到案，陳承認犯行，表示自己是臨時工，有時有工上、有時沒有，收入不穩定，因缺錢吃飯才行竊，偷來的零錢都拿去吃飯用完了。

賊感動又慚愧 頻道歉

麵攤老闆娘王玲芬得知陳男情況，十分同情，不但沒要陳男返還500多元，還跟他說：「大家都是辛苦人，如果真的沒錢的話也可以來吃麵，不過下次來的時候不能再拿走我們的零錢罐。」陳男很意外竟然碰上暖心老闆娘，聽後愣了一下，隨即又感動又慚愧，頻頻道歉。

王玲芬婆婆經營的鴨肉麵攤，是間位於小巷內沒有店名的小麵攤，但她依然寬宏大量，連警方也感到佩服；警方訊後將陳男送辦。