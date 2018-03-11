1車5人他最醉 富家子搶開車撞死老闆娘

2018-03-11

無照駕賓士狂飆

〔記者張瑞楨、吳政峰／綜合報導〕工廠小開莊警毅昨天清晨與友人喝酒，爛醉的他無照開著賓士車狂飆，追撞騎機車夜歸的太陽餅店老闆娘王燕珠，王婦當場被撞飛慘死。莊嫌在現場狂妄說「查埔郎敢做敢當！」偵訊時卻裝窮，還稱自己只是車床工人。王婦丈夫質疑莊嫌肇事逃逸，因賓士車拋錨而不得不停車，死者家屬不接受莊嫌的道歉，不會原諒莊嫌。

死者家屬無法原諒

昨天下午莊警毅由警方押解到殯儀館，遭死者親友追打，警方擋拳頭保護他，也跟著挨揍，李姓員警臉部撕裂傷猛滴血。莊警毅則一路龜縮在警察的懷中顫抖，全程不發一語，連道歉都沒說。警方雖依殺人罪與公共危險罪法辦，但檢方認為無殺人犯意，依酒駕致人於死罪裁定20萬元交保。

嗆敢做敢當卻裝窮

中市警一分局大誠分駐所調查，父親開工廠的富二代小開莊警毅（22歲），偵訊時自稱高中肄業、是收入微薄的車床工人，9日晚間11時，與3名高中同學與1名朋友，5人在中市中區一家酒吧喝酒，莊喝得最多，酒測達0.75，其餘4人，2人酒測0，黃姓男子0.11毫克、李姓男子0.53毫克。

車內4人 縱容酒駕

同學勸莊嫌不要開車，他以熟悉路況為由，搶著要駕駛林姓同學母親的賓士車，載4人到台中市工業區的住處休息，4人也縱容他酒駕狂飆，這輛賓士E350 AMG車上，放有台南市政府核發的「身心障礙者專用停車位識別證」。

因超速被吊扣駕照的莊嫌，無照駕駛又酒駕狂飆，在限速50公里的中區中華路與台灣大道路口，以至少80公里的高速追撞同方向騎機車夜歸的58歲婦人王燕珠，王婦與哥哥一起經營太陽餅店，前天生意好而晚歸，未料遭此橫禍。

莊男宣稱他見王婦時趕緊煞車，已經來不及，監視器卻顯示，他在毫無煞車下從後方高速追撞王婦，撞擊後又往前衝100公尺才停止，撞擊位置沒有煞車痕跡，賓士車頭毀損，擋風玻璃破碎，王婦當場慘死。

立法院去年11月底協商通過修正「道路交通管理處罰條例」，新增「連坐條款」，規定乘客明知駕駛有酒態或酒味仍搭乘，須連帶受罰，罰鍰最低6000元、最高1萬2000元，不過該會期未通過，本會期是否有機會三讀立法，考驗立委態度。