狼教練扮27年慈父 曾說靠「惜惜」激勵選手

2018-03-11

〔記者方志賢／高雄報導〕體操教練梁梅宗在高雄體操界頗有名氣，是名金牌教練，指導的選手曾拿下全國金牌，當年他受訪時表示：「學生練習時磨破手腳流血、暗地拭淚，我只能扮起慈父的角色給孩子『惜惜』。」對照如今遭控的惡行，顯得格外諷刺。

體操界評價不錯

梁梅宗是1991年3月經教育部體育署補助經費招考的專業教練，他擔任國小體操教練已有27年資歷，一般國小體操教練有男、女教練，他經驗豐富，帶隊能力強，該校只有他1名男教練，同時指導20多名選手。

他曾獲選高雄市優良體操教練，體操界評價不錯，多年前指導的選手在全國體操錦標賽拿下多面金牌。當時他受訪時，除提及選手在練習過程磨破手腳流血、暗地拭淚，還強調為了防範孩子的運動傷害，不管是手肘、膝蓋都儘量給他們最好的護膝、護肘，若磨破手腳，一定鼓勵孩子們再接再厲、越挫越勇。

他在去年學校推展體操運動的影片中，蹲在地上細心為女選手足部固定防護，並表示「一定要安全的練習，不要受傷，不管成績如何，安全完成動作才是重點。」

案發後神隱

高雄市體育會體操委員會總幹事林建佳表示，他是昨天看到有受害人在網路貼文才知道梁梅宗遭控，在之前教育局曾開會通知要派教練支援該校訓練，當時以為梁生病請假，曾打電話要慰問，對方都未接。